‘Viva la vida’ llama en directo a José Ortega Cano para saber qué opina sobre el homenaje que se le hizo a Rocío Jurado el pasado martes en un programa especial de ‘Sálvame’ llamado ‘El último viaje de Rocío’. El exmarido de ‘la más grande’ reconoce que no le invitaron pero que tampoco habría ido.

“Lo vi por televisión. Me lo imaginaba peor, la verdad. Lo vi bien, con respeto, eso es importante. Siempre que recuerdo cosas de Rocío, de sus trajes, su ropa, sí que fue emocionante. Hubo momentos en los que me puse muy tierno. Estuve a punto de sacar alguna lágrima ”, reconoce.

Pero, ¿con qué momento lloró?: “ Me emocioné cuando la vi a ella hablar de José Ortega Cano. Es hora de que s ele tenga un poco de respeto con mi vida personal y mi vida en sí”. Además, reconoce que “eché en falta que se nombrara a Rocío y David Flores, y a mis hijos igual, a José Fernando y a Gloria Camila. Es la familia . No se puede dejar fuere de un evento como el de aquel día”.

Por otro lado, el diestro también ha opinado de la nueva faceta de Gloria Camila, que es colaboradora de ‘Ya son las ocho’: “A Gloria Camila le doy siempre la razón, siempre está muy bien. Hay que conocerla personalmente, es una niña muy madura, sabe lo que dice y me siento satisfecho con ella y si no fuera así se lo diría, no le hago la pelota”.