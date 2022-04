Ortega Cano se posiciona, al fin, en la guerra que Ana María Aldón mantiene con su familia: su llamada en directo a 'Viva la vida'

José Ortega Cano interviene en directo en 'Viva la vida' y se moja como nunca antes: a quién apoya, qué le parecen las palabras de su hermana Conchi y en qué momento se encuentra la relación con Ana María Aldón

El sobrino de Ortega Cano y nieto de Conchi ataca sin piedad a Ana María Aldón: "Está con mi tío por interés"

Ayer mismo Ana María Aldón reaparecía en televisión tras su polémica exclusiva en 'Lecturas' y lo hacía en su programa, 'Viva la vida'. Tanto Emma García como el resto de los colaboradores del programa se mostraban abiertamente decepcionados con Ana María por los titulares que la diseñadora dio en la revista, titulares muy alejados de la versión que cada fin de semana da en nuestro programa.

Ana María daba explicaciones a sus compañeros y explicaba, aunque no con mucho detalle, cómo se había tomado el torero José Ortega Cano la exclusiva de su mujer: "A él los titulares no le gustaron, le sentaron mal, pero luego por la tarde se calmaron las cosas y hablamos tranquilamente".

Hoy, completamente por sorpresa, José Ortega Cano ha intervenido en directo en 'Viva la vida' y ha hecho lo que Ana María Aldón llevaba tiempo pidiendo: se ha posicionado. El torero hablaba durante más de diez minutos con Emma García y dejaba claro que, aunque quiere muchísimo a sus hermanos, su apoyo se lo da a su mujer y madre de su hijo pequeño:

"Yo estoy muy tocado, muy afectado, soy fuerte, intento ser fuerte, pero llega un momento en el que ya no tengo fuerza para luchar ante tanta historia (…) Yo lo único que he hecho en mi vida es portarme bien con todo el mundo pero cuando no es una cosa es otra (...) Yo cuando inicié la relación con Ana María decidí que eso era para siempre, y encima con un niño que es clavado a mí de los pies a la cabeza, no he dudado nunca que el niño pudiera no ser mío, desde el momento en el que nació que lo cogí en mis brazos y vi que era un Ortega".

Con estas palabras, Ortega Cano comenzaba a dejar claro que su matrimonio se encuentra en un buen momento y que en ningún caso llegó a dudar de la paternidad de su hijo, como muchos colaboradores aseguraron en los programas de televisión.

Emma le llama la atención: "Esto lo ha sacado tu mujer"

El torero se mostraba molesto con la presión mediática que está soportando en los últimos tiempos, una presión motivada en gran parte por el llamamiento de atención que Ana María le hizo desde 'Viva la vida'. Sin embargo, Ortega Cano ha señalado a los medios, y concretamente a Telecinco, como el causante de su ansiedad:

"Parece ser que a Telecinco le gusta mucho crear polémica, deberíais dejarme un poco tranquilo porque a mí me gusta el buen rollo y la armonía pero también me puedo cansar y no quiero llegar a ese extremo".

Tras estas palabras, Emma García se veía obligada a intervenir:

"Yo te entiendo Ortega, pero este tema no lo ha sacado Telecinco, en esta historia tú eres la víctima, pero en esta historia quien ha hablado es tu mujer, ahora tu sobrino y el otro día tu hermana Conchi".

Así es la situación actual del matrimonio Ortega Ana María

Ortega Cano, lejos de los que muchos pudieran pensar, se encuentra feliz con Ana María Aldón y después de mantenerse callado durante semanas ha explicado cómo está la relación con su mujer y se ha posicionado al fin en el conflicto familiar provocando la ovación espontánea del público:

"Yo estoy posicionado al lado de Ana porque es una mujer que tiene unos valores importantes, pero ella tiene que tomarse unos medicamentos que lleva tiempo sin tomarse (...) Apoyo totalmente a mi mujer y la quiero muchísimo, espero que Dios la mantenga muchos años a nuestro lado para poder disfrutar de nuestro hijo que es maravilloso".

Al escuchar esta declaración de amor, Emma García se emocionaba: "Me alegro muchísimo de escuchar esto, maestro, esto es lo que su mujer llevaba tiempo pidiéndole, que usted se posicionara de una vez de su lado".

Ortega Cano reacciona a la entrevista de su sobrino Fran

Fran Rioja, nieto de Conchi y sobrino diestro del torero, ha visitado por primera vez esta tarde un plató de televisión y lo ha hecho para atacar duramente a Ana María Aldón asegurando que "es una mujer aprovechada que está con su tío por interés", llegando incluso a insinuar que su embarazo fue algo planificado y con un fin oculto.

Ortega Cano también ha tenido palabras para su sobrino nieto y, aunque no ha sido especialmente duro con él, sí que ha dejado entrever su descontento con las palabras de Fran:

"Yo a él también le muestro todo mi cariño porque, aunque no tenemos mucho trato, es parte de mi familia y también le quiero (…) Yo lo que quiero es que, aunque tengamos roces como todas las familias, nos llevemos bien y estemos felices, me gusten más o menos las cosas que se dicen".

La opinión de Ortega sobre las palabras de su hermana Conchi

La última parte de su intervención Ortega Cano la ha dedicado a hablar de su hermana Conchi. La hermana del torero dejaba más que claro en una intervención en directo en 'Viva la vida' la mala relación que mantiene con Ana María Aldón. Hoy, Ortega Cano ha opinado sobre las intervenciones de su hermana pero siempre mostrando el gran afecto que le tiene: