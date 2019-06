Paz Padilla se sincera sobre 'Sálvame': "Me arrepiento de algunas cosas que he hecho"

Pero, ¿cómo hace Paz para pilotar un programa todoterreno?: “Sálvame lo dejo en el plató, mis compañeras no, desgraciadamente. Se lo llevan a casa y lo pasan fatal pero yo he aprendido a dejarlo porque sufres. Además, reconoce que se arrepiente de algunas cosas que ha hecho en el programa “por el show”, porque se ha “dejado llevar por el espectáculo”: “Ya no hago cosas gratuitamente. Pido perdón si a algún compañero le he hecho daño”.