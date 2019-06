Pilar Rubio y Sergio Ramos han atendido a la prensa a su llegada a la finca ‘La Alegría’, donde va a tener lugar la celebración de su boda. Tanto Pilar como Sergio han confesado que se han emocionado al entrar a la catedral, “y más viendo a tres mini-Sergios”, ha matizado Pilar, refiriéndose a sus tres hijos. Aunque no han querido desvelar muchos detalles sobre el evento, han confesado que irán cambiando de look según la temática y que aún no tienen decidido el destino de la luna de miel.