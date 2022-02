Ramón Santiago, uno de los asesinos de Sandra Palo, en exclusiva por primera vez en televisión: "Pido perdón, yo no era una persona, era un animal"

Ramón ha contado en exclusiva para este programa que nunca podrá olvidar lo que hizo, pero que en ese momento no era una persona, era un animal : "Yo participé en todo, en la violación, en el asesinato y en todo, te digo que sí que lo hice porque me lo dijo un juez, yo no lo recuerdo ". Ramón Santiago le ha explicado al reportero del programa que "está aprendiendo a vivir con lo que hizo porque se siente tremendamente arrepentido y piensa en ello todos los días ".

La madre de la joven ha oído atentamente las palabras de supuesto perdón de uno de los asesinos de su hija pero, como es razonable, no le han consolado: "Me da igual si él puede o no vivir u olvidar lo que pasó, yo no puedo porque el asesinato de mi hija fue el más cruel de la historia, le hicieron todo lo peor que se le puede hacer a un ser humano, la violaron, la atropellaron, la quemaron viva, no me vale lo que está diciendo porque mi corazón está roto, lo que le hicieron a Sandra no lo hacen ni los animales como él dice".