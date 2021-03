Las secuelas que padeció Suso tras pasar por 'Supervivientes'

Tal y como revela él mismo, la cosa no se levantaba: “Me tiré tres días que aún seguía dormida. Hay un proceso y yo decía madre mía a ver si no me voy a recuperar”. No es el primero en hablar abiertamente de las secuelas de vivir una experiencia tan extrema. Albert, participante de la edición 2019, habló en una carta que publicó en redes: se guardaba, inconscientemente, comida en los bolsillos y se despertaba en mitad de la noche aturdido.