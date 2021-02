Terelu Campos toca fondo ante la mala relación entre su hija y su hermana: "Hay que parar esta guerra"

La exclusiva de la discordia familiar

Alejandra Rubio , y su tía, Carmen Borrego , han destapado que su relación ha dejado de ser idílica. Todo comenzó a finales de enero, cuando Carmen expresó en una exclusiva el poco apoyo que había encontrado entre sus compañeros de plató en sus momentos más duros. "Con mi sobrina también me he llegado a sentir dolida" , añadió.

Alejandra: "Me ha molestado"

Alejandra no tardó en reaccionar y se defendió en el plató de 'Viva la Vida': "Me ha molestado, me ha sentado mal, pero no quiero hacer un drama de esto. Hace mucho que no tenemos la misma relación. Teníamos una relación súper buena cuando era más pequeña y ahora ya no la tenemos por diferentes motivos", explicó.