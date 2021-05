Terelu Campos se emociona al recordar la ausencia de David Flores en la boda de su madre, Rocío Carrasco

“Nosotros sí sabíamos por que no estaban esos niños allí pero el mazazo de no ver a mi David ahí… a sabiendas que no le han dejado, porque no le han dejado. Hemos estado muchos años callados sabiendo que no le dejaron estar. No solo le arrebataron eso a su madre, se lo arrebataron a ese niño, que estaba como loco con esa boda”, son las palabras de una emocionada Terelu.