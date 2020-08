Terelu se sincera sobre sus problemas económicos tras dejar 'Sálvame': "A la semana dije '¿qué has hecho?"

Sin tapujos, sin titubear y sin pelos en la lengua. Terelu no tiene ningún problema en admitir que este último año ha vivido gracias a lo que las revistas le han pagado, pues desde que abandonó ‘Sálvame’, sus ingresos televisivos han sido menores: “No es lo mismo trabajar cuatro días al mes que tres a la semana”, confesó a la revista. Y ella no tiene problema en reconocerlo. “A la semana de irme dije ‘¿qué has hecho? Porque no tenía ningún respaldo económico”.