Terelu queda con un ex y saltan las alarmas: "Claro que he visto a Salva"

Diego Arrabal abre la sospecha en 'Viva la vida': "Terelu, ¿estos días has tenido algún guau,guau?". El colaborador comenta que desde hace un tiempo ve a su compañera muy feliz y sonriente e insinúa que podrían salir imágenes de Terelu Campos en compañía de un ex los próximos días en una revista. Ella no ha soltado prenda del tema pero si confirma el encuentro: "Claro que he visto a Salva". Dice desconocer la existencia de imágenes y aclara: "De donde no hay no se puede sacar". Sin embargo Diego Arrabal ha lanzado una pregunta: "¿Contamos todas las cosas, Terelu?", pero Sandra Barneda ha echado un capote a la colaboradora y ha zanjado el tema.