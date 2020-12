Torito se rompe al recordar lo duro que ha sido el año: "He visto la muerte en cada esquina"

"Esta ha sido la última sección del año. Quiero decir una cosa rápida. Que le den por c*** al 2020. Quiero dar las gracias a la dirección porque hacer una sección de entretenimiento en pandemia es súper difícil. Muchas gracias a vosotros porque aquí jugamos todos, a ti Emma por reírme las gracias. A veces me veo en Twitter y doy pena. La gente dice que no grite tanto . Lo entiendo", ha comenzado riéndose el presentador.

Aunque Torito ha tratado de contenerse, el comunicador no ha podido evitar romperse hablando de sus problemas de salud. "Ha sido un año muy difícil, empecé el año que me cambiaron la medicación y por culpa de eso he engordado mucho porque me ha sentado un poco mal pero estoy sano, estoy con vosotros y os quiero montón. Feliz año nuevo", ha dicho entre lágrimas antes de abandonar el plató.