Violeta hace balance de su paso por 'Supervivientes’ y se confiesa sobre su relación con Fabio

Violeta se abre en 'Viva la vida' y hace balance de su paso por la isla. La extronista recalca que un reality debe basarse en la realidad y cree que si la volviesen a llevar bajo esas condiciones volvería a hacerlo igual o peor: "Lo que se ha visto malo de mi en 'Supervivientes' es la realidad pero no me siento orgullosa"."No tengo ese ego para decir 'que bien lo he hecho', pero soy así", afirmaba Violeta.