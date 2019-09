Ylenia discute con Makoke para defender la independencia económica de las mujeres: “No necesitas a un tío”

Pero el tema no se detuvo ahí. Makoke criticó que Mila dijera que es mejor poder pagarse las cosas ella sola en lugar de recurrir a un hombre. Llegados a este punto fue Ylenia la que intervino: “Es mucho mejor buscarte la vida que aguantar a un tío, hacedme caso. ¡Independencia económica, tiki tiki!” La respuesta de Makoke no se hizo esperar: “Parece que ahora la situación perfecta es ser independiente y estar sola”. La de Benidorm no estaba de acuerdo con su compañera, ya que cree que ser independiente no tiene nada que ver con no tener pareja: “No necesitas a un tío para que te pague la vida. (…) No quiere decir que luego no puedas tener un hombre y que ambos os aportéis cosas”.