La respuesta de Ylenia a su supuesto tonteo con Diego Matamoros: “Yo no me lío con hombres casados”

“Me parece fatal que Sofía Suescun se invente las cosas tan a la ligera”, ha declarado Ylenia. La colaboradora de 'Viva la vida' ha asegurado que Sofía y ella han sido compañeras de trabajo pero que nunca han tenido una relación tan cercana como para contarse las cosas. Además, ha aprovechado para llamarla “montajista” porque, tras pelearse con Kiko Jiménez en televisión, se fue con él de fiesta. “Yo con hombres casados no me lío, no hay más”, ha concluido tajantemente.