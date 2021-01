Ana Mena "se queda muy loca" tras recibir esta sorpresa en 'Volverte a ver'

Lo que no se imagina Ana Mena es que va a ser sorprendida por Sheila , profesora de baile de Ana pero también una de sus mejores amigas. Dice que la cantante ha estado a su lado en uno de los momentos más duros de su vida y quiere agradecérselo de una manera muy especial.

“Estoy muy orgullosa de ti, sé cómo nadie lo duro que has trabajado y me alegro de todo lo que estás consiguiendo. Agradecerte tu amistad, soy muy afortunada de tenerte, eres cariñosa, humilde y atenta”, han sido las palabras de Sheila hacia su amiga.

Ana se ha alegrado mucho de que su amiga la haya sorprendido al otro lado del plató: “Ella para mí es un apoyo fundamental, no me imagino mi vida sin ella”, son las palabras de la artista. “Me he quedado muy loca”, añade más adelante. Tras esto, Ana y Rocco Hunt han animado a todos cantando su gran éxito ‘A un paso de la luna’.