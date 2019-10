El ataque de risa de Carlos Sobera con la invitada: "Esto se llama impacto total"

Lo que parecía una historia de amor pasional en el pasado... se quedó en nada. Llegó un hombre de Almería para pedir perdón a una novia que tuvo hace 40 años y, lo que no sabía este señor, es que la chica ahora no se acuerda de él y nunca lo consideró como su novio. "Tú estás un poquito mal", decía ella entre risas.

Pero el momentazo ocurrió antes, justo en el momento en el que el panel le mostró a Mª Dolores la cara de su 'ex novio' y ella no lo reconocía: "¿Pero ése quién es? ¿Ésta es mi sorpresa?". Carlos Sobera intentó mantener el tipo hasta que no aguantó más, se empezó a partir de risa, con lágrimas en los ojos, y contagió a todo el público, a la invitada y, cómo no, al mismísimo señor al que no reconocía nadie. "Esto se llama impacto total", decía con una sonrisa el presentador.