Beatriz descubre en ‘Volverte a ver’ que tiene un hermano biológico: “Estoy sin palabras. Yo ya sabía que algo había”

Ahora a los 23 años, ha decidido dar este paso. Carlos Sobera abre la pantalla y está el objeto. Beatriz ha decidido venir al plató de ‘Volverte a ver’. Cuando ve el rostro de David, no sabe quién es, pero cree que podría ser un familiar al que no conoce. Y estaba en lo cierto, “soy hijo de José Manuel, padre biológico de nosotros, y estoy aquí porque llevo muchos años queriendo encontraros porque desde que supo que tenía dos hermanos no he parado de pensar en ustedes. Siempre han estado ustedes presentes, siempre”, le explica a su hermana.

Beatriz tras escucharle, se queda paralizada, “estoy sin palabras”, le dice a Carlos Sobera, “yo ya sabía que algo había”, añade. “Dicen que es mi padre biológico porque es de sangre yo no lo considero como mi padre, yo tengo un padre que me dio amor, que me dio cariño y lo considero como mi padre y lo quiero. Yo a este personaje no lo quiero ver ni en mi vida ni en la otra vida”, asegura Beatriz. En esto también coincide David, para él su padre es Isidro (pareja de su madre) y no José Manuel.