Carmen necesita recuperar la amistad de Felicidad: “Le insulté, le dije de todo y quiero pedirle perdón”

Ambas se conocieron cuando Carmen se divorció y se apoyó en Felicidad y en las largas noches en el karaoke donde su amiga trabajaba para superar el duro trance. Un malentendido por unas llamadas de teléfono no contestadas supuso el fin de su amistad, una amistad que terminó con insultos y reproches. Carmen echa mucho de menos el apoyo su amiga y ha decidido que es el momento de pedirle perdón, pasar página y tenerla de nuevo a su lado: “Para mí Felicidad ha sido una hermana fiel, la hermana mayor que me regañaba cuando no hacía las cosas bien, me dio vida cuando yo tenía aquella tremenda depresión”.