Falete sorprende y emociona a una amiga de la adolescencia: “Te he buscado por cielo y tierra”

El reencuentro de Verónica y Falete en plató

Llevaban muchos años sin verse, en concreto veintisiete, así que su reencuentro ha sido de lo más emotivo . Ambos no han podido evitar reírse al recordar su aventura americana y Falete le ha dado a su amiga un mensaje cargado de cariño: “Te he buscado por cielo y tierra, quiero saber de ti y contarte un montón de cosas. Tenemos que retomar aquello que empezamos siendo niños”, decía el cantante.

Ella, muy emocionada con la sorpresa, no podía ocultar su felicidad: “¡Qué alegría más grande me has dado! (…) Lo que nos hemos reído y llorado juntos”, decía ella, refiriéndose a un complicado momento al que ambos tuvieron que enfrentarse en Estados Unidos y en el que lo pasaron bastante mal.