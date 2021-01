Fina quiere retomar la relación con su familia, pero su tía no la reconoce y su prima se enfada cuando descubre quién es

Fina tenía muy buena relación con su tía Antonia , pero la relación se enfrió y llevan ocho años sin hablar . A la invitada de ‘Volverte a ver’ le da mucha pena esta situación, cree que su tía está enfadada con ella pero no sabe muy bien la razón. Dice que la ha llamado varias veces, pero que no le coge ni el teléfono. A pesar de todo, la tía Antonia aceptó acudir al plató del programa para descubrir quién le quería dar una sorpresa. Pero al ver la imagen de su sobrina en el pantallón no la reconoció … Tampoco lo hizo su prima, Cele, que cuando descubrió que se trataba de Fina se enfadó bastante al recordar el pasado.

Cuando todo se desveló y cayeron en la cuenta de quién era Fina, ella le dio su mensaje a su tía Antonia: “Te echo de menos todos los días. He venido para que sepas que te quiero”. La mujer no pareció ablandarse ante estas palabras y contó una información que contradecía a la versión que Fina nos había dado: “Yo la he llamado muchas veces y ella a mí no me ha cogido el teléfono nunca”. Carlos Sobera indagó más sobre este tema y acabó por descubrir que más cosas de la historia de Fina no cuadraban.