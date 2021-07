India Martínez sorprende a Manoli y Paola, su familia de corazón: “Sois imprescindibles en mi vida”

Paola y Manoli han aceptado gustosas la invitación, pero tenían mucha curiosidad por saber quién quería sorprenderlas. Cuando la han visto en la pantalla, madre e hija se han emocionado con esta sorpresa, “os he traído porque quiero que sepáis que es algo que nunca os digo, y es que sois imprescindibles es en mi vida, que me ayudáis muchísimo incluso sin saberlo”, les ha dicho. “Cuando en esa adaptación en Roquetas me sentí muy arropada, como una familia más, me sentí como hija y hermana”, ha añadido.