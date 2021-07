María Jesús, amiga y compañera de Jesús Vázquez en ACNUR le da “80 millones de gracias” por su dedicación: “Haces que a la gente le cambie el corazón”

María José ha venido a ‘Volverte a ver’ para reconocer esa entrega y sacrificio personal que muchos desconocen de Jesús Vázquez. “Te conozco desde hace 15 años como embajador de ACNUR como voz de los refugiados, he crecido contigo, he aprendido muchísimo de ti (…) Hemos vivido situaciones duras, nos hemos reído, nos hemos divertido, nos hemos emocionado juntos, te he visto actuar con la gente, he visto tu cariño, he visto que no eres de los que vas y te haces una foto y se marcha, tú vuelves, te involucras, te implicas…”, le ha dicho.