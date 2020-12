Larissa necesita pedirle perdón a Marlén, su chica, y gritar a los cuatro vientos que es lesbiana

Marlén, por su parte, también quedó prendada de Larissa al instante: "Cuando quedamos por primera vez para vernos en persona no podía ni andar, solo pensaba 'por favor Marlén no te caigas". Marlén dejó su vida en Asturias para Instalarse con su nuevo amor en León, donde Larissa regentaba, y aún hoy regenta, una panadería.

Pese a que Larisa estaba profundamente enamorada de Marlén, no tuvo el valor necesario de estar al lado de su novia en el hospital en esos momentos tan delicados: "Me sentía culpable por el accidente y no tuve fuerzas de estar a su lado, solo fui a verla al hospital una vez, quien estuvo a su lado fue su madre".

Larissa pide matrimonio a Marlén ante toda España

Larissa ha elegido el plató de 'Volverte a ver' no solo para pedir perdón a su chica por no haber estado a su lado en un momento tan delicado, si no que también ha decidido dejar atrás los miedos y gritar a los cuatro vientos que es homosexual: "Me da miedo que los clientes del a panadería, que son personas mayores, se enteren de que soy lesbiana".