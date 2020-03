Miren pasó su infancia en un orfanato aterrador y ahora busca a sus hermanos biológicos: “Si me hacía pis me metían la cabeza en agua fría”

La infancia de Miren fue todo un sufrimiento. Sus primeros años de vida los pasó en un orfanato aterrador de San Sebastián durante los años sesenta. Allí vivió momentos dramáticos: “No nos trataban bien, si me hacía pis me metían la cabeza en agua fría y después me metían en el armario mojada”. Pero los malos tratos no quedaban ahí: “Si nos portábamos mal se disfrazaban de lobos y nos perseguían aullando”.