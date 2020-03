Se derrumba al ver que su padre no cumple su deseo: no acudir a los eventos familiares por no ver a su exmujer

Irene tiene un problema con su padre y quiere solucionarlo. A raíz del divorcio de sus padres, todo cambió, pues su padre, Manuel, dejó de acudir a los eventos familiares e Irene teme que si, el día de mañana se casa, él no se presente. Asegura que el divorcio supuso para él “un palo muy fuerte” y que “lo ha pasado muy mal”.

Pero Irene también sufre. Cuenta que “sus padres no pueden estar juntos en el mismo sitio”, y se siente en una encrucijada cada vez que tiene que decidir con quién celebrar su cumpleaños, si con su padre o con su madre, porque Manuel se niega a acudir si su exmujer está presente.

Mientras su hija le contaba el motivo de la sorpresa, Manuel negaba con la cabeza y más tarde ha comentado que lo sentía, pero que no iba a cambiar su actitud. “La madre tomó la decisión de separarse y yo tomé otra. Mientras ella esté, yo no estoy”, asegura. “No puedo verla, me ha hecho mucho daño”.