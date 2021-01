La sorpresa más emocionante de Shaila Dúrcal: su pareja y su hija acuden por primera vez un plató para demostrarle su amor

Shaila Dúrcal acudió a ‘Volverte a ver’ porque alguien quería darla una sorpresa. En cuanto vio los ojos de ese desconocido en el pantallón supo que se trataba de su pareja, Dorio . Pero a quien no se esperaba era a su hija, Aitana, que nunca antes había estado delante de las cámaras en un plató de televisión. “Esa es mi peque, claro que sí, es mi pequeñita”, dijo al reconocerla.

Dorio y Shaila se enamoraron hace 15 años y junto a Aitana, la hija de él, forman una familia unida y feliz. A pesar de todo lo que se quieren también han pasado por momentos muy difíciles, como cuando Shaila perdió a sus padres. Pero ellos siempre estuvieron ahí, apoyándola y sacándola adelante. “ Sin vosotros no podría estar aquí , muchas gracias por darme esta sorpresita, voy a guardarla en el corazón el resto de mi vida. Me encanta la familia que tenemos, espero que sea así de bonito para toda la vida”.

Dorio también le dedicó unas bonitas palabras a Shaila, que estaba muy emocionada al otro lado del pantallón. “Te amo con todo mi corazón. En todos los momentos difíciles que has pasado he estado contigo y te voy a seguir apoyando toda la vida. Siempre juntitos, me siento muy feliz de tener la familia que tengo contigo”, le dijo. Aitana, algo más cortada, también quiso decirle a Shaila todo lo que siente por ella (aunque de vez en cuando discutan): “Muchas gracias por estar ahí para mí, siempre vas a ser como mi madre”.