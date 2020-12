Zuleima se reconcilia con su madre tras el plantón de su padre: “Perdón por el daño que te he hecho”

Ahora que es madre, Zuleima quiere recuperar el tiempo perdido con su padre y el cariño de su madre . Sin embargo, el plantón de Juan ha dejado con las ganas a nuestra protagonista, que se ha quedado muy tocada tras ver que su padre había preferido no acudir al programa.

Quien sí que ha estado presente en ‘Volverte a ver’ ha sido Gloria a la que Zuleima le ha pedido perdón por todo el año que le ha hecho: “Quiero demostrarte que voy a cambiar y te voy a dar el cariño que no te he dado”, decía. A lo que su madre respondía: “Eso espero que hagas”.

La madre ha explicado que lo pasó muy mal cuando su hija se volvió contra ella: “No me esperaba la reacción, lo viví fatal (…) No entendía cómo le podía dar la razón a su padre cuando vio lo que él me hacía”, explicaba.