El youtuber Borja Escalona da la cara, pero se excusa por la polémica: "Soy sociópata diagnosticado"

"No están siendo días fáciles, estoy soportando cosas a mi alrededor que como sociópata diagnosticado que soy no es fácil de sobrellevar, demasiadas cosas que no puedo controlar, no está siendo cómodo pero no me queda otra que vivirlo, yo me lo he buscado y ahora lo estoy viviendo, lo que pasa es que hay mucha gente que se está lucrando de ello y mucha garrapata (...) Llevo tres años luchando contra una sociopatía para intentar llevar una vida social normal (...) Se han sacado de contesto y se han salido de madre muchas de las actuaciones que yo he tenido porque quizá no se está preparado para el contenido que yo traigo (...) Está claro que este país da para muy poquito en cuanto a su capacidad de análisis".