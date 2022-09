Ana María Aldón reacciona al mensaje de Kiko Jiménez: "Si alguien le ha puesto la mano encima a mi hijo, tomaré medidas"

Ana María Aldón no ha visto el mensaje de Kiko Jiménez: "Me da miedo, es un tema doloroso".

La mujer de Ortega Cano responde: "Si es verdad, es grave. Si no lo es, también".

Ortega Cano responde enfadado a las mentiras de Kiko Jiménez: "Va a acabar en la cárcel".

Esta semana, Kiko Jiménez envió un mensaje a Ana María Aldón con la intención de darle una información bomba. Mucho se ha hablado del contenido de ese mensaje, pero la colaboradora asegura no haberlo leído porque tiene desactivadas las notificaciones de su móvil: "Tengo miedo de lo que me puedo encontrar. Para seguir con la cabeza estable, he pensado que, cuando yo vea al especialista, se lo comentaré y a ver si él me ve preparada. Yo no me veo preparada".

Ana María Aldón reacciona a las palabras de Kiko Jiménez

Por otro lado, Ana María sí que se ha pronunciado sobre el momento en el que Kiko decide enviarle el mensaje desde el plató de 'Sálvame': "Si él estaba presente y no me dijo nada ¿significa que él participó de eso? Da a entender que es algo muy gordo y que está relacionado con algo que a mí, en su día, me afectó muchísimo. Si es cierto, es muy grave lo que da a entender. Y si no es cierto, también es grave que lo vaya diciendo".

Ana María Aldón: "Si alguien le ha puesto una mano encima a mi hijo, tomo todas las medidas"

Tras ver un nuevo vídeo, Ana María se muestra preocupada al escuchar a Kiko decir que "se llevó a cabo" eso que se quería hacer. "No es que le dé credibilidad, pero no tiene necesidad de inventarse algo, pero me lo podía haber dicho en su día. No había necesidad de hacerlo públicamente. El problema es que hay fechas que no cuadran, y sobre esto debaten los colaboradores. "Si eso se llevó a cabo, espero que se hayan quedado tranquilos", responde Ana María. "Eso no se puede hacer, pero lo que tampoco se puede vivir en una casa donde se hiciera eso. Si descubro que alguien le ha puesto una mano encima a mi hijo para quitarle un cabello, o le ha metido un bastoncillo en la boca, tomaré todas las medidas".

Ana María Aldón se pronuncia tras la llamada de Ortega Cano a 'Ya es verano'

Ortega Cano se mostró muy enfadado con Kiko Jiménez el sábado en 'Ya es verano' y Ana María ha sido testigo de su polémica llamada al programa: "Es un tema muy doloroso. Ayer le pregunté si eso había ocurrido y me dijo que eso no era cierto. (Se dirige a Kiko) ¿Él estaba supuestamente delante cuando pasó eso?" Es entonces cuando la mujer de torero habla de la polémica paternidad de su hijo: "No me hace falta ver la cara de mi hijo fuera de mi tripa para saber quién es el padre (...). No me quiero creer que eso haya ocurrido, pero, si ha ocurrido, corto cabezas".

El zasca de Ana María a Ortega Cano

Tras ver la intervención de Ortega en el programa, Ana maría reacciona enviándole un zasca: "También hay que defender el honor de la mujer que tienes a tu lado". Cuando le preguntan si echó de menos que le defendiera, ella se muestra tajante: "Ya me defiendo yo, aprendí a hacerlo". Respecto a las palabras de su marido en el programa la tarde del sábado (dijo que esperaba que su mujer fuere igual de transparente que él) dice "yo soy igual de transparente que tú, pero voy hasta donde puedo para no destruir a nadie".