Exclusiva | El juez amplía la investigación a Luis Lorenzo y su mujer

Pedro Martín Pastor, abogado de la familia de María Isabel Suárez por cuya muerte fueron detenidos este viernes su sobrina Arancha y el actor Luis Lorenzo, ha confirmado a 'Ya son las ocho' que se amplía la investigación seis meses más. "Se habrá filtrado el sumario, pero a todos los medios menos a nosotros, yo a día de hoy todavía no lo conozco", cuenta.

"La familia pide justicia, el que la hace que la cumpla, no sabemos qué ha pasado, no sabemos nada. Lo que hace un dictamen de este tipo es que determinadas circunstancias son compatibles con la muerte", comenta. "La otra parte dice que puede ser por una ingesta de pescado", le ha dicho Jorge Moreno. "Me parece una estupidez", ha asegurado él.