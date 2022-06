Con una vida llena de lujos nadie pensaba que Kasia Gallanio fuese a terminar de una forma tan trágica, sus hijas no creen en la teoría del suicidio y su entorno más cercano tampoco . En ‘Ya son las ocho’ nos desplazamos hasta Marbella para hablar con todos ellos.

El peluquero de Kasia explica que en ningún momento “daba muestras de tristeza, al revés todo lo contrario” . Sobre la exprincesa qatarí cuenta que era una persona muy educada, pero con su vida privada “era muy reservada” . Además, traslada l as sospechas de la teoría de la muerte por parte de sus hijas gemelas, “estaban muy sorprendidas y la verdad que están muy afectadas”. Otro de los peluqueros que tenía gran proximidad a Kasia comenta que “era una mujer muy tranquila, alegre”.

El amigo íntimo de Kasia también tiene sospechas sobre la causa de la muerte. No puede creer que haya sido un suicidio, ya que a pesar de estar un “poco desanimada” no era para “estar en ese agujero negro, no era el perfil que fuera a hacerse algo contra ella misma”.