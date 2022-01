Cuatro días después desde que se publicara el comunicado en el que Urdangarin y la Infanta Cristina anunciaban “interrumpir su matrimonio” , el ex Duque de Palma ha sido visto en Zumárraga. Esta localidad se encuentra a cincuenta kilómetros de Vitoria. En este pueblo nacieron él y su padre , y aún vive parte de su familia, como parte de sus primos.

Aurelio Manzano ha hablado con un notario que le ha dado algunas pistas sobre qué podría estar haciendo Urdangarín en Zumárraga. "Yo he hablado esta mañana con un notario y lo que me dice es que podrías ser el tema de alguna herencia en la que todos tengan que firmar porque si sería respecto a un poder, no haría falta que estuviera toda la familia", explica el colaborador.