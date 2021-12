'Ya son las ocho' ha conseguido en primicia las imágenes del desagradable incidente que ha protagonizado Ernesto de Hannover en el aeropuerto de Barajas en Madrid. El aristócrata no ha dudado en enfrentarse ferozmente a la prensa.

"¡Vete a la mierda!", le increpaba a un periodista. "Que te j****, hijo de p***". El enfado del ex de Carolina de Mónaco iba en aumento e incluso llegaba a amenazar a los cámara. "Ponlo en el periódico", les retaba. Su nueva pareja, Claudia Stilianopoulos, visiblemente avergonzada, hacía como si la cosa no fuera con ella y se alejaba sonriendo. Al ver que su novio no se tranquilizaba, trató de alejar a los reporteros. "Dejadnos en paz por favor", les pedía.