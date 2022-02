Isa Pantoja y Kiko Rivera atraviesan el peor momento de su relación

isa Pantoja se ha enfrentado en 'Ya son las ocho' a la guerra abierta que mantiene con su hermano. La hija de la tonadillera ha visto un vídeo recopilatorio de los buenos momentos que ha vivido con el Dj y se ha venido abajo. "Estoy como muy firme, pero veo eso y se me remueve todo. No quiero remover nada, es hacer leña del árbol caído. Podría decir un montón de cosas, pero es como que me ha destrozado tanto…No la portada, sino darme cuenta de muchas cosas. De todo se aprende y ya está", decía entre lágrimas.

"Mi forma de ser ha sido muchas veces un puente de reconciliación para mucha gente. Soy incapaz de tener rencor hacia la gente que quiero. Nadie te va a decir que yo le he hecho daño como me ha hecho él porque me puede, y si es mi familia más. Tengo que poner un tope, porque esto no es de ahora, llevamos así mucho tiempo", comenta cansada la colaboradora.