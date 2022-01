Isabel Pantoja ha expulsado a su hermano Agustín de Cantora, según Kiko Matamoros

Isa Pantoja duda que su madre haya echado a su tío Agustín de Cantora

"Son una piña", asegura Isa P

Isa Pantoja ha visitado 'Ya son las ocho' para hablar sobre la docuserie de Julián Muñoz, en la que el ex Alcalde de Marbella habla con mucho cariño de la hermana de Kiko Rivera. "Yo cuando tuve relación con el era muy pequeña y si que ele tenia cariño y le quería. Ahora es una persona totalmente diferente a la que yo conocí y han pasado muchas cosas. Sí que le tengo cariño por esa época buena que pasé con él, lo que pasa es que, si le veo hablando lo que ha dicho de mi madre, que además yo he vivido, no le puedo defender", asegura.

"No me gusta en los términos en los que se refiere a mi madre, habla de ella como una persona que busca el poder, que es ambiciosa y que su única tristeza es quedarse sin dinero. Para mí esas palabras son muy fuertes, y además yo he visto a mi madre sufrir cunado se separó de Julián y sé que estaba enamorada", cuenta la intérprete de 'Ahora soy mejor'.

Sonsoles Ónega ha preguntado a la hija de Isabel Pantoja por el supuesto enfrentamiento entre la hija de la tonadillera y su hermano Agustín. "¿Es verdad que ha echado a tu tío de Cantora?", ha querido saber la presentadora haciendo referencia a la noticia dada por Kiko Matamoros.