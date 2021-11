Jorge Pérez sufrió una fuerte obsesión con el gimnasio

El Guardia Civil incluso engañaba a su mujer para ir a hacer deporte

En 'Ya son las ocho', el ganador de 'Supervivientes' ha dado más detalles de su trastorno

Recientemente, Jorge Pérez contó en 'Ya es mediodía', el serio trastorno que sufrió referente a su físico. “Hubo un momento de mi vida en el que el trastorno de verme bien se me fue de las manos y nunca terminaba de verme bien. Yo no tengo una vigorexia tratada, no llegué al caso, pero a toro pasado veo que tenía un problema, era una obsesión continua con el cuerpo, con el gimnasio…", comenzó contando.

"Incluso, engañaba a mi mujer, no la engañaba con otras, pero le decía que iba a hacer un recado y me hacía 60 kilómetros para entrenar en el gimnasio que abrían… Nunca terminas de verte bien, entras en un bucle de destrucción total… Yo veo ahora la fotos, pesaba 100 kilos y totalmente musculado, dismorfia creo que lo llaman, explicaba el Guardia Civil

Jorge: "Entras en un bucle de destrucción"

En 'Ya son las ocho', el ganador de 'Supervivientes' ha dado más datos de la que fue sin duda, la etapa más oscura de su vida. "Lo superé cuando me lesioné. Fue el punto de quiebre. Caí en una depresión porque no es lo mismo que te digan, que has adelgazado y estás bien a que te digan que te has quedado en nada. Fue irrumpiendo puntos de quiebre, ir saliendo de la oscuridad. Tú no eres consciente cuando estás en ello. Yo lo veo ahora… esa foto es del día de mi boda, antes de casarme me fui a correr, porque sabía lo que conlleva una boda", cuenta.