Manu Carreño se pronuncia sobre la traición de Mbappé en 'Ya son las ocho'

Las cifras que componen su nuevo contrato millonario aún no han sido desveladas: "Nunca lo hacemos", decía Al-Khelaifi, presidente del PSG. "Fue una decisión deportiva, no económica", añadía tras todas las acusaciones recibidas. "He querido quedarme en Francia, mi casa. Entiendo que estén defraudados", decía el propio Mbapé.