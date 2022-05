Agustín Martínez, abogado del Cuco: “Esto no es un programa de televisión, mi trabajo no es averiguar la verdad”

“La falsa expectativa de este juicio es que se pudiera saber la verdad… Esto no es un programa de televisión”, ha asegurado perplejo ante las preguntas de la presentadora. Él no sabe si mienten o no y no cree que su trabajo sea averiguarlo “Y yo que sé, yo no estaba allí… usted no entiende que esa pregunta no tiene ningún sentido… Mi trabajo no es averiguar la verdad, averiguar la verdad es trabajo de la policía”.