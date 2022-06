Los grandes chalets y las empresas no tendrán rebaja en su recibo de la luz

Juan Luis Tena ha analizado la evolución del precio de la luz en nuestro país, estableciendo que en los dos últimos años el mw/h se ha incrementado en 150€ , por lo que los 2,5€ que nos comenzaremos a ahorrar con la bajada del IVA de la electricidad al 5%, no se notará casi en las facturas de los españoles .

Sonsoles Ónega ha conectado en directo con Javier Daxí, experto en energía, quien nos ha confirmado que la rebaja del 5% no es una medida global y que no beneficiará a todo el mundo. Los domicilios con un consumo superior a 10.000 vatios no tendrá descuento en el IVA y seguirán pagando el 21%. Una realidad que afectará a peluquerías, empresas, viviendas muy grandes, chalets, con mucho aire acondicionado, calefacción eléctrica…