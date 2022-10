Alba Carrillo lapida a Ortega Cano: “Lo vuestro está acabado y te crees que todo se arregla a través del semen”

Ya sabemos que a Alba no hay que tirarle del carrillo. Y quien se atreva a hacerlo que apechugue con las consecuencias: no puede uno pretender soltar la perla "Mi semen es de fuerza" delante de toda España y en plena vuelta a la televisión de Ana Rosa y que Alba se quede calladita. Ortega Cano la ha liado parda (un poco en su línea, todo sea dicho). Ha conseguido que la palabra "semen" sea TT en Twitter durante una eternidad. Ha logrado dar vergüenza ajena a todo el país, incluyendo a su todavía esposa, Ana María Aldón, y a su hija, que no ha podido esquivar la bala ni estando dentro de un reality. Sí, efectivamente, le han hecho ver el clip dentro de 'Pesadilla en el paraíso', donde ella ya estaba teniendo sus malos ratos sin ayuda externa. Parece que Dios sí castiga dos veces.