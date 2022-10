La inesperada amistad de Alba Carrillo y Mery Perelló: “Le alegró mucho mi mensaje”

Alba Carrillo, que conoce a la mujer del tenista, se ponía en contacto con ella para decirle algo que le dice a todas las mamás: “Le he dicho que disfrute mucho de este momento porque es el más maravilloso de su vida”. Por su parte, Mery ha respondido a sus palabras “súper cariñosa”: “Le alegró mucho mi mensaje”.

“No nos han dado información, pero no sabemos qué ha pasado, cómo ha sido el parto, los niños a los primeros días les hacen pruebas…”, explicaba la modelo y les decía: “Ahora tienen que disfrutar y si no quieren contárselo a nadie, que no se lo cuenten”.