Las claves de la defensa de Carmen Merino en el caso de la cabeza de Castro Urdiales

Piden que se vea y escuche el vídeo de la visita de su hijo a prisión, un vídeo al que ‘Ya es mediodía’ ha tenido acceso en exclusiva y en el que que entre otras cosas se le escucha a ella decir “Leo la prensa, esto, lo otro y no se que… me pillo unos pedazo de rebotes… me habéis dicho no declares, no digas nada absolutamente a nadie y yo estoy siguiendo al pie de la letra lo que me habéis dicho”.