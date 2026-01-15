Miguel Salazar Madrid, 15 ENE 2026 - 17:43h.

El periodista explica en 'El tiempo justo' cómo podría defenderse el artista de las graves acusaciones

Exclusiva | Habla por primera vez Juan de la Cueva, el primo de Julio Iglesias, tras el escándalo: "No me lo creo ni harto"

Julio Iglesias ha roto su silencio tras salir a la luz las denuncias que han interpuesto contra él ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional dos extrabajadoras del hogar por presuntos delitos de agresión sexual. En unas declaraciones concedidas a la revista 'Hola!', el cantante de éxito internacional asegura que muy pronto se conocerá la verdad del caso.

El artista podría acogerse a una condición física para su línea de defensa. Así lo ha expresado en directo el periodista Alfonso Egea en 'El tiempo justo'. El programa de Telecinco hablaba en exclusiva con el primo de Iglesias, Juan de la Cueva, quien aseguraba que el cantante estaría "casi paralítico" de la mitad de la cintura hacia abajo. El mismo familiar le daba su apoyo ante el escándalo. "No me lo creo ni harto", compartía al periodista Álex Álvarez.

Su condición física, clave para su línea de defensa

Egea tiene claro en qué se podría basar el equipo jurídico del intérprete de éxitos como 'Soy un truhán, soy un señor' o 'Gwendolyne'. "Lo que relata este testimonio dibuja un comportamiento que todos damos como inaceptable a día de hoy. No es un juicio a la totalidad del comportamiento de Julio [Iglesias] en toda su vida, es un hecho denunciado en concreto", aclara el periodista.

El colaborador detecta "tres datos" que tienen bastante peso en el escándalo. "Si Julio Iglesias puede demostrar que tiene una situación física incompatible con el hecho narrado por la denunciante, no con todo lo demás del besuqueo, que es tocón... si su físico no lo permite llevar a cabo la agresión sexual que describe la denuncia, ojo a la defensa de Julio Iglesias", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.