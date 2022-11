Una mujer droga a su exmarido con una croqueta para robarle 27.000€

El hombre asegura no recordar mucho más allá de su paso por el establecimiento y haberse despertado en su casa sin saber cómo había llegado allí, pero se dirigió a las autoridades al comprobar que en sus cuentas corrientes existían movimientos sospechosos y que todos iban destinados a distintas cuentas que estaban a nombre de su exmujer.

El agente nos ha explicado que la víctima se sentía mal y que antes de ir a la comisaría se dirigió al centro médico para hacerse unas pruebas y gracias a eso ha demostrado que había sido drogado. Le preguntaron qué si la croqueta no estaba mala y ella dice que sí, que sabía mala pero que se la comió del mismo modo. La acusada no se enfrenta a una pena por sumisión química porque solo introdujo medicación en una sola croqueta y no le causó un daño mayor.