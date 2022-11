Ángela Portero cuenta la intrahistoria del viaje del rey emérito y Corinna a Botsuana: “Había más gente”

Ángela ha estado en el mismo lugar en el que el rey emérito disfrutó de su particular glamping y cacería de elefantes, y lo hizo en compañía de uno de los profesionales hunter que estuvieron aquella noche “me cuenta que es cierto lo que cuenta Corinna que ella se va a la cama con su hijo y que el rey se queda rodeado de mucha gente tomándose sus copas, sus Vega Sicilia, que eso no lo sabía yo. A las dos de la mañana, el rey se va a su suite y hay unos escalones y el rey se tropieza, a parte de su movilidad, imagino que también la copa influiría. Pero sobre todo por la movilidad de hecho, me cuentan que, debido a sus problemas de movilidad, tenían que desplazarse a los diferentes sitios en helicóptero para evitarle el traqueteo de un yet”.