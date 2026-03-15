Rocío Martín 15 MAR 2026 - 19:51h.

Tras saber que la Guardia Civil les estaba investigando, los dos hermanos "tiraron a la basura" los teléfonos que utilizaban

El hallazgo del anillo de Francisca Cadenas, clave para identificar sus restos

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BadajozLa investigación tras el hallazgo de los restos de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos desaparecida en mayo de 2017 y cuyos restos fueron encontrados en casa de dos hermanos que ya se encuentran en prisión provisional, continúa.

Este sábado el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros decretaba prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas. Las diligencias previas se siguen en el Tribunal de Instancia por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad, según los datos aportados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Tiraron a la basura los teléfonos que utilizaban

Según recoge el medio local El Periódico de Extremadura, días antes de la detención de los hermanos, tras saber que la Guardia Civil les estaba investigando, los dos hermanos "tiraron a la basura" los teléfonos que utilizaban en el momento de la desaparición de Francisca.

Según este mismo medio, "el cadáver estaba aparentemente descuartizado" y sin ropa en la mitad inferior, lo que refuerza la hipótesis de un crimen sexual. Además, durante la investigación de las autoridades, habrían colocado micrófonos que habrían grabado cómo uno de los hermanos "llega a realizar afirmaciones sobre partes íntimas de doña Francisca".

La autopsia de Francisca Cadenas revela que fue asesinada a golpes y descuartizada

La autopsia preliminar de Francisca Cadenas apunta a que la mujer murió tras sufrir una fuerte agresión. Los primeros análisis forenses indican que la víctima recibió numerosos golpes antes de fallecer y que después habría sido descuartizada.

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Según ha adelantado Prensa Ibérica, el estudio de los restos óseos muestra múltiples traumatismos en el cráneo, además de fracturas en la cara y el torso. En la autopsia también se han detectado varias costillas rotas, lo que refuerza la hipótesis de una agresión violenta.

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El informe forense también ha identificado una fractura en el hueso hioides, situado en la zona del cuello. Este tipo de lesión suele aparecer en casos de traumatismo en la laringe y puede ser compatible con un intento de estrangulamiento.

Una posible motivación sexual

Según las conclusiones preliminares, el conjunto de lesiones detectadas en el cuerpo de Francisca habría sido determinante en su muerte. Los especialistas consideran que la suma de esos golpes y traumatismos explicarían el fallecimiento.

La investigación continúa abierta para determinar con mayor precisión cómo se produjo el crimen y qué ocurrió después con el cuerpo de la víctima. Por el momento, las primeras hipótesis de la UCO apuntan a que el crimen podría tener una motivación sexual.