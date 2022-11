Intenso aumento de casos de bronquiolitis: signos por los que el niño debería acudir a urgencias

“Lo que nos tiene que preocupar es vigilar que nuestros bebés no tengan dificultades para respirar”, apuntaba el epidemiólogo en el programa y una forma es fijarnos en la velocidad a la que respira o cómo se mueve su abdomen, si muy rápido o con movimientos muy marcados.

Además, hay otros síntomas como ver que el niño no esté demasiado somnoliento, que no se duerma o que no sea capaz de mamar o tomarse un biberón sin cansarse: “Estos síntomas son signos de alarma que nos deberían motivar a que les llevemos a urgencias”, decía el experto.