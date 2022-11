Georgina Rodríguez ni discutió con Rosalía ni viajó en primera a los Grammy Latinos

La noche comenzó con Georgina Rodríguez piropeando a Rosalía “lo mejor de España es Rosalía y el jamón ibérico” , pero la tarde había sido movidita y algunos medios aseguran que la novia de Cristiano Ronaldo había comenzado con un ataque de ansiedad al saber que no podía viajar en su jet privado y que tenía que viajar en primera clase y rodeada de otros mortales.

Iván García , redactor del Fresh y amigo intimo de Georgina Rodríguez, nos ha contado lo que verdaderamente pasó la noche del 18 de noviembre en Las Vegas durante la celebración de los Grammy Latinos y parece que no tiene nada, pero nada que ver con lo que se ha dicho en los medios.

“ Georgina no voló en primera clase, voló en turista porque el billete era muy caro. Iba con más personas y ella dijo que o iban todas en primera o ella volaba en turista”, ha comenzado a aclarar el redactor, dejando claro que Georgina estaba encantada de ir rodeada de sus amigas .

Respecto a su momento uña, Iván ha aclarado que Georgina estuvo hablando con Sebastián Yatra de igual a igual y que no se le rompió ninguna uña. La diva se rompió la uña durante la celebración del cumpleaños de su hija en Manchester y al llegar a Las Vegas pidió que se la arreglaran. Pero sí es verdad que bajó a que le arreglaran la uña de incógnito “bajó con peluca y gafas” .

En el tema del baño portátil también han mentido en todo. Al parecer, ella quería cambiarse el vestido para entregar el Grammy, pero había tal revuelo que aprovechó que iba al baño para cambiarse rápidamente “ Entró en un baño a hacer pis y aprovechó y se cambió, pero no era un baño de obra, era un baño normal… Georgina estuvo en los camerinos, estuvo con Rosalía ”.

Iván ha dejado claro que Rosalía y Georgina son grandes amigas, que la cantante les invitó a su concierto y que entre ellas no existió ninguna discusión “No tiene ni pies ni cabeza, se habla de ella con mentiras que no van a ningún lado y que desmentirlo no va a ningún lado, pero habría que informarse un poco mejor”.