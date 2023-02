Un hombre de 73 años apuñala a su propio hijo en Cogollos de la Vega (Granada)

¿Por qué? ¿Qué lleva a un padre a hacer algo así? Pepa Romero , reportera de ‘Ya es mediodía’ se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para conocer todos los detalles y los vecinos le han confirmado que no era la primera vez que padre e hijo se peleaban.

El Ayuntamiento les ha dicho que ya había tomado las diligencias necesarias, pero que hasta que no hubiera sangre no podían hacer nada. Desde la Guardia Civil aseguran que no es oficial la información de que dentro de la casa hubiera una plantación de marihuana y los vecinos tampoco tienen constancia de ello.