Macarena Olona celebra el Día del Orgullo LGTBIQ+ con un ‘beso’ a Yolanda Díaz: “Reventemos los armarios”

Desde el plató de ‘Ya es mediodía’ , Esther Palomera ha mostrado su asombro ya que hace menos de un año, Macarena se manifestaba para que no prohibieran “las terapias de conversión para los homosexuales porque consideraba que era una enfermedad… Es el esperpento, es uno de los casos políticos más desquiciantes que hemos vivido”.

Jaime González también ha mostrado su asombro ante el supuesto gran cambio de Olona y lo ha señalado como un caso nunca visto antes en política “No he visto un vaivén más hondo que el que lleva ella”. Recordemos que no es la primera vez que la exdirigente de VOX utiliza el montaje de su ‘beso’ con Díaz.